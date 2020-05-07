«Сибирь» опубликовала заявление в связи с гибелью главы попечительского совета клуба

«Сибирь» опубликовала заявление в связи с гибелью руководителя попечительского совета клуба Дмитрия Босова.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера на 53-м году ушёл из жизни Дмитрий Босов, основатель группы «Сибантрацит», руководитель Попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь».
На протяжении последних 12 лет Дмитрий Борисович принимал самое активное участие в поддержке клуба и был искренне вовлечён в его жизнедеятельность. Именно этот период стал лучшим за всю историю ХК «Сибирь».
Хоккей всегда был для Дмитрия Борисовича любимым увлечением. Он поддерживал не только ХК «Сибирь», но и любительский хоккей, детский спорт, многие другие социальные проекты. Во многом благодаря усилиям Дмитрия Босова Новосибирск получил право на проведение молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Его уход из жизни – огромная потеря для всего российского хоккея.
Коллектив хоккейного клуба «Сибирь» приносит свои соболезнования родным, близким и всем, кто знал Дмитрия Борисовича, в связи с этой тяжёлой утратой. Мы всегда будем помнить его искреннюю, сердечную поддержку хоккейного клуба «Сибирь» и сохраним добрую память о Дмитрие Борисовиче, его делах и начинаниях на благо новосибирского хоккея», — говорится в заявлении.
- 7 мая 2020
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:12
-
09:07
-
08:54
-
08:00
-
07:00
-
03:51
-
00:21
- 6 мая 2020
-
23:44
-
23:00
-
22:39
-
22:05
-
21:45
-
21:32
-
21:15
-
21:07
-
20:41
-
20:31
-
20:14
-
19:56
-
19:30
-
19:23
-
19:18
-
18:35
-
18:11
-
18:00
-
17:54
-
17:31
-
17:25
-
17:14
-
16:42
-
16:30
-
16:05