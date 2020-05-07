«Сибирь» опубликовала заявление в связи с гибелью главы попечительского совета клуба

«Сибирь» опубликовала заявление в связи с гибелью руководителя попечительского совета клуба Дмитрия Босова.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера на 53-м году ушёл из жизни Дмитрий Босов, основатель группы «Сибантрацит», руководитель Попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь».

На протяжении последних 12 лет Дмитрий Борисович принимал самое активное участие в поддержке клуба и был искренне вовлечён в его жизнедеятельность. Именно этот период стал лучшим за всю историю ХК «Сибирь».

Хоккей всегда был для Дмитрия Борисовича любимым увлечением. Он поддерживал не только ХК «Сибирь», но и любительский хоккей, детский спорт, многие другие социальные проекты. Во многом благодаря усилиям Дмитрия Босова Новосибирск получил право на проведение молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Его уход из жизни – огромная потеря для всего российского хоккея.



Коллектив хоккейного клуба «Сибирь» приносит свои соболезнования родным, близким и всем, кто знал Дмитрия Борисовича, в связи с этой тяжёлой утратой. Мы всегда будем помнить его искреннюю, сердечную поддержку хоккейного клуба «Сибирь» и сохраним добрую память о Дмитрие Борисовиче, его делах и начинаниях на благо новосибирского хоккея», — говорится в заявлении.