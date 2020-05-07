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С. Иванов: «Магнитке» большое спасибо, переход в СКА — наше с родителями решение

С. Иванов: «Магнитке» большое спасибо, переход в СКА — наше с родителями решение
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер системы СКА Сергей Иванов прокомментировал переход из магнитогорского «Металлурга» в «армейский» клуб.

«Мы ещё в начале нынешнего сезона планировали переход в СКА. Нам звонили из Петербурга, приглашали. Мы хотели доиграть этот сезон, а потом принять окончательное решение. Но вмешалась ситуация с коронавирусом, и пришлось решать всё спонтанно. Это было только наше с родителями решение, мы давно хотели сюда переехать.

Что могу сказать о «Магнитке»? Только хорошее, ни одного плохого слова не могу сказать. «Магнитка» стала для меня вторым домом. Сначала Тюмень, сейчас Магнитогорск. Эти два города послужили мне своеобразными ступеньками на пути к самой главной цели. Я могу сказать «Металлургу» только большое спасибо за то, что они вложили в меня усилия. Большое спасибо тренерскому составу, всем парням и руководству хоккейной школы «Металлурга» за работу со мной", — сказал Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину.

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