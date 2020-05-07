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Нападающий Никита Тертышный вернулся в «Трактор»

Нападающий Никита Тертышный вернулся в «Трактор»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Никита Тертышный вернулся в «Трактор», сообщается в официальном телеграм-канале челябинского клуба. Двусторонний контракт заключён на один год.

В прошлом сезоне нападающий провёл за «Трактор» 10 матчей, а также за «Челмет» – 28 матчей и набрал 15 (6+9) очков. В январе в результате обмена форвард оказался в «Югре». В этой команде в 13 встречах регулярного чемпионата набрал 7 (4+3) очков, ещё 5 (4+1) очков в девяти матчах Кубка Петрова, став одним из лучших снайперов прерванного плей-офф.

«Я вернулся обратно, надо попадать в основной состав «Трактора» в этом году, но желающих очень много. Придётся серьёзно побороться за место в составе, и я готов это сделать. Тем более в Ханты дали большой толчок в карьере», — прокомментировал переход Тертышный.

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