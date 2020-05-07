Кадейкин: хотелось оставить себе место для манёвра, а контракт на два года его лишает

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин объяснил решение заключить однолетний контракт с уфимским клубом.

«Давайте сразу определимся сразу, что вопрос отъезда никогда не стоял по следующему сезону, а был по концовке нынешнего, чтобы поехать, показать и проявить себя. Это был беспроигрышный вариант. Сама возможность появилась именно из-за этой пандемии, сезон остановился, и он перенёсся изначально на май-июнь. Потом вся эта ситуация начала затягиваться, и я решил уже не ждать. В СМИ появилась информация, что следующий сезон вообще начинается в декабре, а здесь неизвестно было с концовкой. В этой ситуации было правильно провести полноценный сезон в хороших условиях, в знакомой обстановке. Поэтому принял решение остаться в Уфе.

Загадывать через год тяжело. Мы сейчас видим, как жизнь может поменяться за несколько недель. Если смотреть в средней перспективе этот конкретный год, то хочется попробовать себя в другой роли в команде и уже от этого отталкиваться. Это будет для меня вызовом. Через год я уже становлюсь неограниченно свободным агентом в НХЛ, и 5 или 6 мая не хочется отрезать себе дорогу, которая может открыться. Загадывать не буду, но этот вариант в уме держу. Хотелось оставить себе место для манёвра, а контракт на года два или три его лишает», — цитирует Кадейкина «Горобзор».