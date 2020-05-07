Антипин: руководство «Магнитки» решило что-то поменять, а я хочу развиваться

Защитник Виктор Антипин рассказал о переходе в СКА. Соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.
«Эмоции от перехода в СКА самые положительные. В Санкт-Петербурге бывал, только когда были игры. Но все знают, что это отличный город для жизни. Буду всё больше и больше узнавать про него. Одна из основных причин перехода в СКА — возможность побороться за Кубок Гагарина. Атмосфера в «Ледовом» шикарная, даже будучи соперником, получаешь силы от трибун. Пока даже не могу представить, каково там играть в форме СКА.
Я долго играл в «Металлурге», переезжать нелегко. Однако это жизнь хоккеиста, ты в любой момент можешь покинуть клуб. Последние два сезона у «Магнитки» были неудачные, руководство решило что-то поменять, а я хочу развиваться. В СКА очень системно работают не только с молодыми игроками, но и с опытными. Есть такие примеры», — сказал Антипин в прямом эфире клубного «инстаграма».
- 7 мая 2020
-
15:25
-
15:00
-
14:43
-
14:34
-
14:10
-
13:50
-
13:15
-
13:00
-
12:36
-
12:25
-
12:10
-
11:46
-
11:40
-
11:25
-
11:10
-
10:56
-
10:33
-
10:25
-
10:20
-
10:05
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:12
-
09:07
-
08:54
-
08:00
-
07:00
-
03:51
-
00:21
- 6 мая 2020
-
23:44
-
23:00
-
22:39
-
22:05
-
21:45