Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Антипин: руководство «Магнитки» решило что-то поменять, а я хочу развиваться

Антипин: руководство «Магнитки» решило что-то поменять, а я хочу развиваться
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Виктор Антипин рассказал о переходе в СКА. Соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.

«Эмоции от перехода в СКА самые положительные. В Санкт-Петербурге бывал, только когда были игры. Но все знают, что это отличный город для жизни. Буду всё больше и больше узнавать про него. Одна из основных причин перехода в СКА — возможность побороться за Кубок Гагарина. Атмосфера в «Ледовом» шикарная, даже будучи соперником, получаешь силы от трибун. Пока даже не могу представить, каково там играть в форме СКА.

Я долго играл в «Металлурге», переезжать нелегко. Однако это жизнь хоккеиста, ты в любой момент можешь покинуть клуб. Последние два сезона у «Магнитки» были неудачные, руководство решило что-то поменять, а я хочу развиваться. В СКА очень системно работают не только с молодыми игроками, но и с опытными. Есть такие примеры», — сказал Антипин в прямом эфире клубного «инстаграма».

Ласьков: Антипину предложили нормальные условия, но получили отрицательный ответ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020