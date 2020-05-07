Кровопусков: «Динамо» поддерживает решение КХЛ, равные шансы на успех имели восемь команд

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал решение КХЛ в связи с досрочным прекращением сезона-2019/2020 не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.

«Сегодня совет директоров КХЛ принял решение, что обладателя Кубка Гагарина в 2020 году не будет. Хоккейный клуб „Динамо“ (Москва) полностью поддерживает данное решение, так как все восемь команд, которые прошли стадию первого раунда, имели равные шансы на успех этой весной.

Сейчас нам всем важно сосредоточиться на скорейшем выходе из сложной ситуации, чтобы новый сезон стартовал в установленные сроки. Наш клуб продолжает готовиться к очередному чемпионату КХЛ», — сказал Кровопусков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.