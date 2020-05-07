Миронов: я не говорил про предложение из НХЛ, это больше от корреспондентов пошло

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал перезаключение контракта с родным клубом.
«Вадим Шипачёв, по-моему, так же в прошлом году сделал. Думаю, это хорошо для хоккеиста, потому что ты продлеваешь свой контракт не на один год, а на два. После моего первого сезона в КХЛ у меня была такая же ситуация: мы расторгли соглашение и подписали новое. Тогда все думали, что я куда-то ухожу, и подняли вокруг этого шумиху. В этот раз всё прошло быстро и спокойно.
Слова про предложение из НХЛ? Я не говорил такого. Мне позвонили и спросили о том, что случилось и почему был расторгнут контракт. Ответил, что всё нормально и всё скоро увидите, а сейчас я не буду раскрывать никакие секреты. На вопрос о том, есть ли предложения от НХЛ, сказал: «Думайте, что хотите». Это больше от корреспондентов пошло», — цитирует Миронова пресс-служба московского клуба.
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