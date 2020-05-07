«Тампа-Бэй» подписал трёхлетний контракт новичка с защитником Семыкиным

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» объявил о подписании контракта новичка с российским защитником Дмитрием Семыкиным. Контракт 20-летнего хоккеиста с клубом рассчитан на три сезона.
«Лайтнинг» выбрали Семыкина в третьем раунде драфта НХЛ в 2018 году под 90-м номером. Защитник является воспитанником столичной хоккейной школы «Русь». В минувшем сезоне он выступал в МХЛ за «СКА-1946». В 44 матчах регулярного чемпионата Семыкин набрал 24 (9+15) результативных балла при показателе полезности «+25».
Напомним, из-за эпидемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен, точные сроки окончания перерыва не известны. К моменту паузы «Тампа» набрала 92 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
- 7 мая 2020
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