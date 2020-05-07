Моисеев: работал и прикладывал все усилия, чтобы задержаться в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Моисеев прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение рассчитано на один сезон и носит двусторонний характер.
— Два года назад с тобой подписали пробный контракт. Ожидал, что так надолго задержишься в «Динамо» и подпишешь новое соглашение?
— Ничего конкретного не ожидал. Был готов к любому раскладу — на всё воля божья! Я просто работал и прикладывал все усилия для того, чтобы задержаться.
— В сезоне ты провел 45 матчей и набрал 10 очков. Как оценишь свою результативность?
— Я должен был набирать больше. Для нападающего это мало.
— Расскажи о взаимоотношениях в динамовском коллективе.
— У нас дружеская добротная рабочая атмосфера. Когда команда на льду как одна большая семья.
— Ждёшь возвращения на лёд или ещё не успел набраться сил?
— Да, жду. Очень соскучился по льду!» — сказал Моисеев.
В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал семь результативных передач при показателе полезности "+2". В плей-офф российский нападающий сыграл в двух матчах.
- 7 мая 2020
-
22:00
-
21:46
-
21:25
-
20:54
-
20:19
-
19:56
-
19:25
-
18:58
-
18:45
-
18:28
-
18:01
-
17:40
-
17:33
-
16:31
-
16:05
-
15:49
-
15:25
-
15:00
-
14:43
-
14:34
-
14:10
-
13:50
-
13:15
-
13:00
-
12:36
-
12:25
-
12:10
-
11:46
-
11:40
-
11:25
-
11:10
-
10:56
-
10:33
-
10:25
-
10:20