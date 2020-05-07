Моисеев: работал и прикладывал все усилия, чтобы задержаться в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Моисеев прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение рассчитано на один сезон и носит двусторонний характер.

— Два года назад с тобой подписали пробный контракт. Ожидал, что так надолго задержишься в «Динамо» и подпишешь новое соглашение?

— Ничего конкретного не ожидал. Был готов к любому раскладу — на всё воля божья! Я просто работал и прикладывал все усилия для того, чтобы задержаться.



— В сезоне ты провел 45 матчей и набрал 10 очков. Как оценишь свою результативность?

— Я должен был набирать больше. Для нападающего это мало.



— Расскажи о взаимоотношениях в динамовском коллективе.

— У нас дружеская добротная рабочая атмосфера. Когда команда на льду как одна большая семья.



— Ждёшь возвращения на лёд или ещё не успел набраться сил?

— Да, жду. Очень соскучился по льду!» — сказал Моисеев.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал семь результативных передач при показателе полезности "+2". В плей-офф российский нападающий сыграл в двух матчах.