Нападающий Дмитрий Моисеев продолжит играть за московское «Динамо»

Нападающий Дмитрий Моисеев в новом сезоне продолжит играть за московское «Динамо», сообщается на официальном сайте бело-голубых. Соглашение рассчитано на один сезон и носит двусторонний характер.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал семь результативных передач при показателе полезности "+2". В плей-офф российский нападающий сыграл в двух матчах.

Ранее «Динамо» продлило контракт с главным тренером Владимиром Крикуновым. Опытный наставник вернулся на пост рулевого бело-голубых в октябре 2018 года. За это время динамовцы дважды вышли в плей-офф и прошли во второй раунд Кубка Гагарина. В сезоне-2018/2019 «Динамо» уступило будущему чемпиону — московским «армейцам», а в прошедшем сезоне бело-голубые прошли во второй раунд, после чего чемпионат был остановлен из-за пандемии коронавируса.