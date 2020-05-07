Сергачёв: в этом году я совершил прорыв и понял, что должен делать

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв оценил выступление в нынешнем сезоне НХЛ.
«В прошлом году очень многому научился. Старался играть в более оборонительный хоккей и становиться лучше. Мне кажется, в этом году я совершил прорыв и понял, что должен делать. Просто знал, что надо делать, и, пожалуй, делал это. Тренеры стали доверять мне больше времени в меньшинстве и вообще. Всё стало собираться воедино. И я стал получать удовольствие от такой игры», — приводит слова Сергачёва пресс-служба НХЛ.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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