Евенко: рад присоединиться к «Трактору», постараюсь показать всё делом и работой

Новичок «Трактора» Олег Евенко поделился эмоциями от перехода в челябинский клуб.

«Эмоции только положительные, о клубе знаю, что он с традициями, Челябинск – город хоккейный. Знаю в «Тракторе» пару человек: Лукаша Седлака и Ника Бэйлена, знаю, что они в порядке как хоккеисты, как ребята. Поэтому очень рад буду присоединиться к команде, думаю, что цели будут самые высокие на следующий сезон.

Как ситуация в мире сказывается на подготовке? Да, сейчас самоизоляция, но мой товарищ, он два года в сфере физподготовки, парень очень талантливый, написал мне программу именно для домашних условий. Я дозаказал себе всякие резинки и гантели, чтобы можно было полноценно работать у себя в квартире. И пока что я всё делаю именно дома. Конечно, это сильно лимитирует и сильно отличается, я гораздо больше удовольствия получаю в зале в плане подготовки, но я работаю дома. Думаю, что вскоре буду ходить в зал и даже на лёд. У нас нет карантина, как такового, только самоизоляция по желанию. Относительный пик я пересидел дома, уже могу приступать к работе полноценно.

Есть ли слова к болельщикам? Слова можно говорить какие угодно, но когда придёт время сезона, я постараюсь показать всё делом и работой. Я надеюсь, что смогу помочь команде достичь результата в поставленной задаче, этим всё будет сказано», — приводит слова Евенко пресс-служба «Трактора».