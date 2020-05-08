Давыдов: не исключено, что чемпиона России стоит назвать по итогам регулярки

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал решение КХЛ в связи с досрочным прекращением сезона-2019/2020 не определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина.

«Наверное, справедливых способов определить обладателя Кубка Гагарина не было, поэтому правильно сделали, что не стали его объявлять. Но совсем оставлять сезон без лауреатов тоже будет обидно. Поэтому не исключено, что чемпиона России стоит назвать по итогам регулярки. Делали же так во времена СССР, когда медали выигрывали по итогам кругового турнира. Но здесь уже должны ФХР и КХЛ принять решение. Ситуация слишком неординарная и неоднозначная, чтобы категорично предлагать какие-то варианты», — приводят слова Давыдова «Известия».

В связи с этим лигой принято решение утвердить итоговую таблицу чемпионата КХЛ сезона-2019/2020, исходя из следующего: среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место 1-8. Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд клубов КХЛ в соответствии с пунктами 7-8 статьи 24 спортивного регламента КХЛ.