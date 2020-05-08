Sportsnet: некоторые клубы НХЛ недовольны, что «Торонто» продолжал переговоры с Лехтоненом
Бывший защитник «Йокерита» Микко Лехтонен подписал контракт с «Торонто» на год. Это вызвало недовольство некоторых клубов НХЛ, сообщает Sportsnet.
На 26-летнего финна претендовали сразу несколько команд из Северной Америки. Однако изначально в финском клубе дали понять всем претендентам, что у хоккеиста ещё год действует контракт и клуб не собирается его отпускать.
Некоторые команды НХЛ после этого свернули переговоры. Однако «Торонто» не оставлял попыток договориться. В конце концов «Йокерит» согласился отпустить игрока, если тот получит интересное предложение. Другие клубы НХЛ пытались форсировать переговоры, однако к тому моменту Лехтонен уже определился, что подпишет контракт с «Торонто».
Лучший защитник-бомбардир сезона КХЛ Лехтонен покинул «Йокерит» и продолжит карьеру в НХЛ
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