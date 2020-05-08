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Sportsnet: некоторые клубы НХЛ недовольны, что «Торонто» продолжал переговоры с Лехтоненом

Sportsnet: некоторые клубы НХЛ недовольны, что «Торонто» продолжал переговоры с Лехтоненом
Хоккей / КХЛ 0

Бывший защитник «Йокерита» Микко Лехтонен подписал контракт с «Торонто» на год. Это вызвало недовольство некоторых клубов НХЛ, сообщает Sportsnet.

На 26-летнего финна претендовали сразу несколько команд из Северной Америки. Однако изначально в финском клубе дали понять всем претендентам, что у хоккеиста ещё год действует контракт и клуб не собирается его отпускать.

Некоторые команды НХЛ после этого свернули переговоры. Однако «Торонто» не оставлял попыток договориться. В конце концов «Йокерит» согласился отпустить игрока, если тот получит интересное предложение. Другие клубы НХЛ пытались форсировать переговоры, однако к тому моменту Лехтонен уже определился, что подпишет контракт с «Торонто».

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