«Главное, не доводить до крайностей, как на Украине». Стась — о Беларуси

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась прокомментировал обвинение в предательстве Беларуси. После перехода в омский клуб Стась отказался от игры за национальную команду, чтобы не считаться легионером в КХЛ.

«Отдал сборной десяток лет. Конечно, и она мне в карьере немало помогла, но и я выкладывался в ней без остатка. Никогда не смотрел на травмы, думаю, никто не мог упрекнуть в недостаточной самоотдаче. И вдруг такое отношение… Дело даже не в том, что „Динамо“ сделало, а в том как. Зачем было обещать одно, а потом ставить перед фактом? Понятно, это были устные договорённости, но неужели мужское слово в нашем мире уже ничего не стоит?.. Вот, собственно, и вся история. Теперь, думаю, понимаете, отчего я не хотел трогать эту тему несколько лет. Хотя такое выслушать пришлось после перехода в Омск.

В глаза смельчаков мало — в интернете, конечно. В Минске же у меня никаких проблем нет и не было: и родные, и друзья только поддерживали. Говорили, что поступил правильно. В том числе известные хоккеисты, фамилии которых называть не стану. А то заодно и на них начнут гнать на форумах, изменниками родины называть. Я себя им не считаю. Да и не так уж много отличий русских от белорусов. У нас своя страна, мы её любим и ценим. Главное не доводить до крайностей, как на Украине», — цитирует Стася «Прессбол».