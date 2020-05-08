Двукратный чемпион мира по хоккею Оскар Линдберг стал игроком московского «Динамо»

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о заключении контракта со шведским нападающим Оскаром Линдбергом. Соглашение рассчитано на один сезон. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
В минувшем сезоне Линдберг защищал цвета «Цуга». В регулярном чемпионате Швейцарии сезона-2019/2020 28-летний форвард принял участие в 46 матчах, записав на свой счёт 30 (14+16) баллов при показателе полезности "+5" и 91 минуте штрафного времени. В восьми встречах Лиги чемпионов Линдберг забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при показателе полезности "+6".
Ранее на протяжении пяти сезонов форвард выступал в Национальной хоккейной лиге, где защищал цвета «Нью-Йорк Рейнджерс», «Вегас Голден Найтс» (в составе которого стал финалистом Кубка Стэнли) и «Оттавы Сенаторз». В составе сборной Швеции Линдберг стал двукратным чемпионом мира (2013 и 2017). Также хоккеист является участником юниорского и молодёжного чемпионатов мира.
- 8 мая 2020
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