Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Двукратный чемпион мира по хоккею Оскар Линдберг стал игроком московского «Динамо»

Двукратный чемпион мира по хоккею Оскар Линдберг с
Двукратный чемпион мира по хоккею Оскар Линдберг стал игроком московского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о заключении контракта со шведским нападающим Оскаром Линдбергом. Соглашение рассчитано на один сезон. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В минувшем сезоне Линдберг защищал цвета «Цуга». В регулярном чемпионате Швейцарии сезона-2019/2020 28-летний форвард принял участие в 46 матчах, записав на свой счёт 30 (14+16) баллов при показателе полезности "+5" и 91 минуте штрафного времени. В восьми встречах Лиги чемпионов Линдберг забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при показателе полезности "+6".

Ранее на протяжении пяти сезонов форвард выступал в Национальной хоккейной лиге, где защищал цвета «Нью-Йорк Рейнджерс», «Вегас Голден Найтс» (в составе которого стал финалистом Кубка Стэнли) и «Оттавы Сенаторз». В составе сборной Швеции Линдберг стал двукратным чемпионом мира (2013 и 2017). Также хоккеист является участником юниорского и молодёжного чемпионатов мира.

Двукратный чемпион мира Линдберг перейдёт в московское «Динамо»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020