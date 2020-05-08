Международная федерация хоккея назвала символическую сборную России всех времён

Международная федерация хоккея на официальном сайте представила символическую сборную России (с учётом истории сборной СССР) всех времён. В сборной учитывалось выступление игроков на чемпионатах мира.

Вратарь: Владислав Третьяк;



Защитники: Вячеслав Фетисов, Александр Рагулин;



Форварды: Всеволод Бобров, Валерий Харламов и Евгений Малкин.

Сборная СССР в своей истории выиграла семь олимпийских турниров (и ещё один как Объединённая команда) и 22 чемпионата мира. Сборная России выиграла один олимпийский турнир (как сборная олимпийских атлетов из России) и пять чемпионатов мира. В последний раз российская команда выигрывала мировое первенство в 2014 году, когда в финальном матче сборная России переиграла команду Финляндии (5:2).