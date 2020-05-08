Международная федерация хоккея назвала символическую сборную России всех времён
Международная федерация хоккея на официальном сайте представила символическую сборную России (с учётом истории сборной СССР) всех времён. В сборной учитывалось выступление игроков на чемпионатах мира.
Вратарь: Владислав Третьяк;
Защитники: Вячеслав Фетисов, Александр Рагулин;
Форварды: Всеволод Бобров, Валерий Харламов и Евгений Малкин.
Сборная СССР в своей истории выиграла семь олимпийских турниров (и ещё один как Объединённая команда) и 22 чемпионата мира. Сборная России выиграла один олимпийский турнир (как сборная олимпийских атлетов из России) и пять чемпионатов мира. В последний раз российская команда выигрывала мировое первенство в 2014 году, когда в финальном матче сборная России переиграла команду Финляндии (5:2).
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