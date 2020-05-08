ЦСКА заключил двусторонний контракт на один сезон с нападающим Силаевым

ЦСКА заключил контракт с нападающим Иваном Силаевым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

24-летний форвард является воспитанником школы ЦСКА. В составе «Красной Армии» он провёл 260 матчей в МХЛ, в которых набрал 168 (66+102) очков и привёл команду к победе в Кубке Харламова—2017.



За «Звезду» Силаев впервые сыграл в сезоне-2015/2016, а начиная с сезона-2018/2019 стал капитаном команды. Всего в ВХЛ он провёл 192 матча, в которых набрал 84 (28+56) очка при показателе полезности «+32». Кроме того на его счету два матча в КХЛ в составе ЦСКА. В ходе минувшего сезона Иван был обменян в «Адмирале», в составе которого набрал 3 (1+2) очка в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ.