Нападающий Павел Падакин подписал контракт с «Сочи»

Бывший нападающий «Нефтехимика» Павел Падакин подписал контракт с «Сочи», информирует официальный сайт южан. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на один сезон.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Падакин сыграл в 38 матчах за «Нефтехимик», записав на свой счёт 15 (4+11) баллов при показателе полезности «+15» и 16 минутах штрафного времени. Ранее в КХЛ форвард выступал также за ХК «Сочи» и «Ак Барс».

1 мая Падакин стал неограниченно свободным агентом и пополнил состав «леопардов» без компенсации. Ранее сообщалось, что нижнекамский клуб забыл сделать квалификационное предложение форварду.

В это межсезонье «Нефтехимик» покинули вратарь Александр Шарыченков, защитники Андрей Сергеев и Зият Пайгин, а также нападающие Мэтт Уайт, Якуб Берглунд, Зак Митчелл, Павел Куликов и Арсен Хисамутдинов.