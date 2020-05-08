Нападающий Павел Падакин подписал контракт с «Сочи»

Бывший нападающий «Нефтехимика» Павел Падакин подписал контракт с «Сочи», информирует официальный сайт южан. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на один сезон.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Падакин сыграл в 38 матчах за «Нефтехимик», записав на свой счёт 15 (4+11) баллов при показателе полезности «+15» и 16 минутах штрафного времени. Ранее в КХЛ форвард выступал также за ХК «Сочи» и «Ак Барс».
1 мая Падакин стал неограниченно свободным агентом и пополнил состав «леопардов» без компенсации. Ранее сообщалось, что нижнекамский клуб забыл сделать квалификационное предложение форварду.
В это межсезонье «Нефтехимик» покинули вратарь Александр Шарыченков, защитники Андрей Сергеев и Зият Пайгин, а также нападающие Мэтт Уайт, Якуб Берглунд, Зак Митчелл, Павел Куликов и Арсен Хисамутдинов.
- 8 мая 2020
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