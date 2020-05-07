Андрей Зюзин стал спортивным директором «Сочи»

Экс-тренер «Салавата Юлаева», второй номер драфта-1996 Андрей Зюзин назначен на должность спортивного директора ХК «Сочи», сообщается на официальном сайте клуба.

В обязанности Зюзина будет входить организация и руководство спортивной деятельностью «Сочи», селекционной и аналитической службой, создание необходимых условий для реализации новой концепции спортивного развития клуба, учебно-тренировочного и соревновательного процессов.

Занимавший ранее должность спортивного директора клуба Сергей Гомоляко продолжит работу в системе «Сочи» в качестве профессионального скаута.

Сообщается, что в соответствии с утверждённой руководством «Сочи» концепцией развития в ближайшие сезоны спортивная деятельность клуба будет направлена на подготовку и развитие молодых российских игроков.