Григоренко: приобретение Козлова — плюс для «Салавата Юлаева»

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко прокомментировал переход Виктора Козлова в тренерский штаб Томи Лямся в уфимском клубе.
«Хорошо отношусь к этому. Я с Виктором играл вместе. В Магнитогорске был у меня тренером. Хороший специалист, умный, приятный в общении. Он был лидером, капитаном команды. Мы выиграли кубок. Сильный человек, который всегда мог подсказать. Он умнейший игрок, у него золотые руки. Большой, не боялся борьбы, лез на ворота и показывал своей игрой молодым, как надо действовать.
Какой он тренер? Он отвечал за большинство и меньшинство. Показывал видео, объяснял, как действовать. Он мог найти подход к каждому игроку. Его приобретение — плюс для команды. Могут ли помешать ему амбиции работать главным тренером? Я так не думаю. Ты в системе клуба, в тренерском штабе. Они вместе принимают решения. Просто все мы привыкли, что есть только главный тренер. Это не так, это же коллектив. Никто не делает что-то самостоятельно. Поэтому я считаю, что нет разницы — главный или помощник. Все одинаково работают. Только главный на пресс-конференции ходит», — приводит слова Григоренко «Горобзор».
- 8 мая 2020
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