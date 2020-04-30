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Виктор Козлов войдёт в тренерский штаб Томи Ламсы в «Салавате Юлаеве»

Виктор Козлов войдёт в тренерский штаб Томи Ламсы в «Салавате Юлаеве»
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», российский тренер Виктор Козлов войдёт в тренерский штаб Томи Ламсы в «Салавате Юлаеве».

Российский специалист в этом сезоне входил в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга». Однако 8 апреля стало известно, что руководство «Магнитки» приняло решение не продлевать контракты со старшим тренером Козловым, помощником главного тренера Иржи Калоусом, тренером вратарей Андреем Болсуновским и тренером по ОФП Мартином Итерски.

В составе «Салавата» Козлов в 2011 году завоевал Кубок Гагарина, будучи капитаном команды. В чемпионском сезоне Виктор провёл 69 матчей, в которых набрал 42 (21+21) очка. В этом межсезонье 45-летний Козлов мог возглавить «Торпедо», однако в нижегородском клубе приняли решение оставить Дэвида Немировски.

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