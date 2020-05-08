Голкипер «Миннесоты» Дубник: надеюсь снова занять место первого номера

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник сообщил, что надеется выиграть конкуренцию у Алекса Стэлока и стать основным голкипером клуба.

«Я остаюсь тем же вратарём, каким был в течение всей карьеры, а значит, рассчитываю на место первого номера. Конечно, я надеюсь снова занять его.

Я говорил ещё до того, как всё это случилось, что мы выходим на лёд и играем ради побед. Это главное. Конечно, я, как и все остальные спортсмены, всегда хочу быть лучшим, хочу играть в каждом матче. Но мы здесь для того, чтобы побеждать, и если в команде есть такой парень, как Алекс, который выигрывает один матч за другим, то я буду сидеть на лавке и радоваться за него и команду. При этом сделаю всё, чтобы внести свой вклад в наш успех, когда меня выпустят на площадку», — приводит слова Дубника пресс-служба НХЛ.