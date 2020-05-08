Антипин: был готов на понижение зарплаты, но не увидел желания «Металлурга» оставить меня

Защитник Виктор Антипин прокомментировал свой переход из магнитогорского «Металлурга» в питерский СКА.
«В Магнитогорске не очень хорошо восприняли эту ситуацию, назвали мой поступок предательством, но на самом деле это просто рабочие моменты. В «Металлург» пришло новое руководство. Два сезона были неудачными. Наверное, было принято решение что-то менять, делать кардинальную перестройку. Много игроков ушло из этой команды, включая старожилов — того же Бирюкова, который вообще рекордсмен по количеству матчей, проведённых за клуб.
Что касается меня, то в Интернете пишут, что я был недоволен условиями нового контракта. Но в новых реалиях никто не будет против понижения зарплаты, в том числе и я. Понимаю ситуацию в стране и мире, это абсолютно нормальное явление для меня. Дело было даже не в финансах — я не увидел желания «Металлурга» оставить меня в команде. Интерес других клубов был намного сильнее. У меня нет никаких обид на руководство. Я всегда выкладывался, играя за магнитогорскую команду, всегда старался, но бывает такое, что не получается», — приводит слова Антипина «Матч ТВ».
- 8 мая 2020
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