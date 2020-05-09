Яшин: здорово, что хоккейный мир признал мою карьеру

Бывший нападающий сборной России Алексей Яшин прокомментировал своё включение в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).
«Этот вопрос обсуждался, должна была пройти церемония в конце мая. Для меня сюрприз, что она состоится всё-таки. Очень здорово, что хоккейный мир признал мою карьеру, это очень почётно. Мне очень приятно. Хочу поблагодарить всех, кто к этому имеет отношение», — приводит слова Яшина «Р-Спорт».
В 1992 году «Оттава Сенаторз» выбрала Яшина в первом раунде драфта НХЛ под вторым номером. Первым тогда ушёл чешский защитник Роман Гамрлик. Летом 1993 года Алексей заключил пятилетний контракт с клубом, а в итоге провёл в нём восемь сезонов.
Со сборной России Яшин стал чемпионом мира 1993 года и бронзовым призёром чемпионата мира 2005 года. В 1998 году Алексей стал серебряным призёром Олимпийских игр в Нагано, а спустя четыре года завоевал бронзовые медали в Солт-Лейк Сити. Участник Матча звёзд НХЛ (1994, 1999, 2002) и чемпион СНГ (сезон-1991/1992), а также чемпион МХЛ (1992/1993).
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