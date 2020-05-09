Батыршин: моя мечта — сделать кубковый хет-трик, сил и амбиций много!

Защитник «Автомобилиста» Рафаэль Батыршин, 1 мая вышедший на рынок свободных агентов, поделился мыслями о своём будущем.

«В плей-офф-2020 убедился, что нахожусь в отличной форме, чем выше нагрузка, тем лучше. Поэтому очень сильно огорчился, когда сезон завершился так рано. Честно говоря, до сих пор переживаю наше поражение.

Чувствую себя немного не в своей тарелке ещё и потому, что впервые в карьере к началу мая не определился с клубом. Наверное, таковы реалии рынка свободных агентов именно этой весной из-за введения потолка зарплат и пандемии. Надо немного подождать.

Какие рассматриваю варианты? Моей семье — супруге и маленьким детям — очень понравилось в Екатеринбурге, клуб создал великолепные бытовые условия, которые ничуть не хуже, чем в родной Москве. В принципе, на рынке свободных агентов у тебя есть право выбрать любой клуб, но хотелось бы вновь играть в команде, которая будет решать максимальные задачи. Мечта — сделать кубковый хет-трик, сил и амбиций много», — приводит слова Батыршина Russia-Hockey.ru.