Нападающий ЦСКА Слепышев поздравил ветеранов с Днём Победы
Нападающий ЦСКА Антон Слепышев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы.
«Дорогие наши ветераны! Поздравляю вас с Днём Великой Победы. Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась эта победа, поэтому не устанем благодарить вас. Будьте здоровы, ведь именно вы подарили нам будущее на свободной земле. С праздником», – сказал Слепышев.
Видео можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».
25-летний Слепышев в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 54 матчах, записав на свой счёт 45 (18+27) очков при показателе полезности «+28» и 43 минутах штрафного времени. В четырёх встречах Кубка Гагарина Слепышев забил два гола и отдал три результативные передачи.
Хоккеисты «Ак Барса» поздравили ветеранов с Днём Победы
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