Толчинский: очень важно, когда команда голодна до побед

Новичок омского «Авангарда» Сергей Толчинский рассказал о трёх составляющих настоящей команды.

«Первая — у команды должен быть характер, у каждого отдельного игрока — тоже. Какой бы счёт ни был, команда не сдаётся и играет до последнего, это один из очень важных компонентов. Вторая — целеустремлённость. Если команда хочет выиграть кубок, у каждого игрока должен быть дух победителя. Тогда это складывается всё вместе. Очень важно, когда команда голодна до побед. Третье — сплочённость, когда все друг за друга», — приводит слова Толчинского пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне КХЛ 25-летний Толчинский выступал за ЦСКА и набрал 22 (14+8) очка в 40 матчах. Контракт игрока с прежним клубом был рассчитан до 30 апреля 2020 года. По истечении контракта Толчинский получил статус ограниченно свободного агента. «Авангард» сделал Сергею контрактное предложение, которое не было повторено прежним клубом.