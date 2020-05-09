Халл — о Лайпсике: мы делали и говорили то же самое, но теперь с весельем покончено

Известный в прошлом нападающий Бретт Халл прокомментировал ситуацию, в которую угодил форвард «Вашингтон Кэпиталз» Брендан Лайпсик.

«Мы делали и говорили то же самое, но тогда нереально было быть пойманным. После матчей мы могли гулять по стриптиз-клубам и барам, делать что угодно. Всё это не шло дальше сплетен. Теперь с весельем покончено. В такой игре для меня нет прелести.

Эти ребята берут свой Xbox с собой в дорогу, и это так грустно. Но такова природа игры, верно? Вы либо выходите туда, где у всех есть мобильный телефон, либо просто хотите уберечь себя от проблем», — приводит слова Халла The Score.

Ранее в интернет попали скриншоты, на которых запечатлены высказывания форварда «столичной» команды в частном чате. В переписке Лайпсик позволил себе критически отозваться о внешности различных женщин, а также пренебрежительно охарактеризовал одноклубников Гарнета Хэтэуэя и Ника Дауда, назвав их «неудачниками».