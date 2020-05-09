Худяков: многие тренеры «Барыса» потеряли работу из-за неудач со сборной Казахстана

Экс-форвард «Барыса» Максим Худяков поделился воспоминаниями о тренерах казахстанского клуба.



«Считаю, что некорректно кого-то выделять. Со всеми тренерами мне повезло, так как они доверяли мне и ценили. Андрей Валентинович Хомутов первый дал мне шанс заиграть в «Барысе» и КХЛ. Это классный тренер и порядочный человек, поэтому отзывы у меня о нём только положительные.



Андрей Викторович Назаров, получается, дал мне второй шанс закрепиться в команде. При нём я получал самое большое игровое время, выполняя с удовольствием любою роль, которую мне отводили. Много времени проводил в большинстве и меньшинстве, как и в равных составах. Выходил тогда в основном во втором звене, поэтому и статистика была соответствующей.



Эдуард Константинович Занковец, который сменил Андрея Викторовича Назарова, тоже классный тренер. Считаю, он один из самых сильных. Они работали в паре и большое внимание уделяли развитию молодых игроков. К сожалению, этого в клубе не оценили. Я видел изнутри, какая профессиональная работа проводилась. Честно, не понял тогда этого решения.



Может быть, сейчас уже пересмотрели то отношение, когда судьба тренера зависит только от игры национальной сборной. Многие специалисты поплатились своим местом из-за неудачных, как считает руководство федерации, выступлений сборной. Со всеми тренерами в «Барысе», считаю, мне повезло, и я был счастлив», — цитирует Худякова Sports.kz.