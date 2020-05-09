Маршессо: выбрал бы Макара в качестве обладателя приза лучшему новичку
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо оценил шансы защитника «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара получить приз лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги.
«Я бы выбрал Макара. Команда, в которой играет Макар, чуть лучше, чем у Куинна Хьюза, но он сумел показать, на что он способен. У „Ванкувера“ тоже неплохой состав, но в этом году я предпочел бы Макара», — приводит слова Маршессо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ приостановлен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 276 тыс. смертей. Более 1,3 млн человек вылечилось.
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