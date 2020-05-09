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Маршессо: выбрал бы Макара в качестве обладателя приза лучшему новичку

Маршессо: выбрал бы Макара в качестве обладателя приза лучшему новичку
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо оценил шансы защитника «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара получить приз лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги.

«Я бы выбрал Макара. Команда, в которой играет Макар, чуть лучше, чем у Куинна Хьюза, но он сумел показать, на что он способен. У „Ванкувера“ тоже неплохой состав, но в этом году я предпочел бы Макара», — приводит слова Маршессо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ приостановлен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 276 тыс. смертей. Более 1,3 млн человек вылечилось.

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