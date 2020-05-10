«Сарыарка» подписала экс-форварда «Аризоны» Хенрика Самуэлльсона

Нападающий Хенрик Самуэльссон перешёл в «Сарыарку», сообщает пресс-служба карагандинского клуба Высшей хоккейной лиги.



В сезоне-2019/2020 26-летний американский хоккеист шведского происхождения выступал за «Манчестер Шторм». В регулярном чемпионате Британской элитной хоккейной лиги он сыграл 31 матч и набрал 12 (5+7) очков.



На счету Самуэльссона есть опыт игры в Национальной хоккейной лиге, где он провёл три матча за «Аризону Койотс». В 2011 году Самуэльссон стал чемпионом мира в составе юниорской сборной США.



Напомним, ранее в «Сарыарку» перешёл датский форвард Мадс Эллер. Его старший брат Ларс Эллер играет в Национальной хоккейной лиге за «Вашингтон Кэпиталз» и является обладателем Кубка Стэнли 2018 года в составе «столичного» клуба.