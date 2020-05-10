Фан-дом минского «Динамо» закрыли из-за долгов по арендной плате

Фан-дом минского «Динамо», который располагается в одном из торговых центров Минска, был закрыт из-за долгов по арендной плате. На дверях помещения размещена информация, что заведение перестало работать из-за задолженности по оплате.
«Ввиду задолженности по оплате у арендатора и не погашения задолженности перед ООО «Парагне» произведено ограничение доступа к техническим средствам в арендуемое помещение. В 11.00 14 апреля произведено отключение электроэнергии», — говорится в сообщении, текст которого приводит «Прессбол».
Ранее стало известно, что клуб КХЛ с января не получает спонсорских выплат от главного партнёра – «Беларуськалия». Об этом сообщил генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков, комментируя уход из команды нападающего Андрея Костицына
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