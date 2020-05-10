В Лас-Вегасе назовут улицы в честь игроков клуба сезона-2017/2018. Шипачёва в списке нет

В Лас-Вегасе планируют назвать 30 улиц в честь игроков «Голден Найтс», выступавших за команду в дебютном для клуба сезоне НХЛ-2017/2018.
«Рыцари» выиграли Западную конференцию и дошли до финала Кубка Стэнли, в котором уступили «Вашингтон Кэпиталз».
Новый перспективный участок застройки на севере города получил название «Ранчо Палмера». Всего планируется возвести 405 домов, открытие первой очереди ожидается в июне. Главная улица получит название в честь самой команды (Golden Knights Way).
Помимо игроков, среди которых вратарь Марк-Андре Флёри, форвард Райан Ривз и другие, улицы также будут названы в честь тогдашних генменеджера команды Джорджа Макфи и главного тренера Жерара Галлана.
Добавим, что в список игроков, чьё имя планируется увековечить, не вошли форварды Джеймс Нил и Вадим Шипачёв. В свою очередь новичок московского «Динамо» Оскар Линдберг включён в список на увековечивание.
- 10 мая 2020
-
09:10
-
08:58
-
07:00
-
00:36
-
00:29
- 9 мая 2020
-
23:45
-
23:02
-
22:46
-
21:59
-
21:31
-
20:59
-
20:29
-
19:48
-
19:23
-
18:51
-
18:14
-
17:59
-
17:46
-
17:09
-
16:50
-
16:33
-
16:11
-
15:32
-
14:51
-
14:29
-
13:58
-
13:21
-
13:13
-
12:55
-
12:41
-
12:25
-
11:52
-
11:42
-
11:30
-
10:59