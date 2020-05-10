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В Лас-Вегасе назовут улицы в честь игроков клуба сезона-2017/2018. Шипачёва в списке нет

В Лас-Вегасе назовут улицы в честь игроков клуба сезона-2017/2018. Шипачёва в списке нет
Хоккей / НХЛ 0

В Лас-Вегасе планируют назвать 30 улиц в честь игроков «Голден Найтс», выступавших за команду в дебютном для клуба сезоне НХЛ-2017/2018.

«Рыцари» выиграли Западную конференцию и дошли до финала Кубка Стэнли, в котором уступили «Вашингтон Кэпиталз».

Новый перспективный участок застройки на севере города получил название «Ранчо Палмера». Всего планируется возвести 405 домов, открытие первой очереди ожидается в июне. Главная улица получит название в честь самой команды (Golden Knights Way).

Помимо игроков, среди которых вратарь Марк-Андре Флёри, форвард Райан Ривз и другие, улицы также будут названы в честь тогдашних генменеджера команды Джорджа Макфи и главного тренера Жерара Галлана.

Добавим, что в список игроков, чьё имя планируется увековечить, не вошли форварды Джеймс Нил и Вадим Шипачёв. В свою очередь новичок московского «Динамо» Оскар Линдберг включён в список на увековечивание.

Двукратный чемпион мира по хоккею Оскар Линдберг стал игроком московского «Динамо»
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