Директор «Нефтехимика» — об уходе Падакина: сторона игрока подтвердила условия контракта
Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов прокомментировал уход из команды нападающего Павла Падакина в качестве неограниченно свободного агента. Нижнекамский клуб не сделал хоккеисту квалификационное предложение и потерял права на игрока.
«У нас была договорённость ещё 25 апреля. Мы согласовали все условия контракта, сторона хоккеиста всё подтвердила, и мы отправили контракт на подписание», — цитирует Ларионова «Спорт Бизнес Online».
В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Падакин сыграл в 38 матчах за «Нефтехимик», записав на свой счёт 15 (4+11) очков при показателе полезности «+15» и 16 минутах штрафного времени. В новом сезоне Павел снова будет защищать цвета ХК «Сочи».
Источник: «Нефтехимик» забыл сделать квалификационное предложение Падакину
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