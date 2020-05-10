Директор «Нефтехимика» — об уходе Падакина: сторона игрока подтвердила условия контракта

Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов прокомментировал уход из команды нападающего Павла Падакина в качестве неограниченно свободного агента. Нижнекамский клуб не сделал хоккеисту квалификационное предложение и потерял права на игрока.

«У нас была договорённость ещё 25 апреля. Мы согласовали все условия контракта, сторона хоккеиста всё подтвердила, и мы отправили контракт на подписание», — цитирует Ларионова «Спорт Бизнес Online».

В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Падакин сыграл в 38 матчах за «Нефтехимик», записав на свой счёт 15 (4+11) очков при показателе полезности «+15» и 16 минутах штрафного времени. В новом сезоне Павел снова будет защищать цвета ХК «Сочи».