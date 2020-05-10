Пашков — о трансферах в КХЛ: идёт движение денег. Эта мельтешня вообще не о хоккее

Олимпийский чемпион Александр Пашков критически оценил работу клубов КХЛ на трансферном рынке.

«Может, за счет того, что традиционные лидеры станут слабее, плотность на верхних этажах таблицы и увеличится. Но каких-то кардинальных перемен всё равно не предвидится. А вот мельтешня с переходами – это вообще не о хоккее. Идёт движение денег, которое не имеет никакого отношения к качеству игры и долгосрочному строительству команд. Честно скажу, меня всё это огорчает.

Советский хоккей славился стабильностью, составы никто не перетряхивал, у тренеров была возможность ставить командный хоккей. Жаль, что эту традицию теряем, променяв её на вал переходов, зачем-то заимствованный у НХЛ», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.