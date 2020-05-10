Уолш — о драфте НХЛ в июне: не было ни одного генменеджера, кому бы это понравилось

Известный агент Аллан Уолш поделился мнением о возможном проведении драфта НХЛ-2020 до завершения сезона-2019/2020, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

«Не было ни одного генменеджера, кому бы это понравилось. А говорил я почти со всеми. Команды используют драфт для различных целей. Генменеджеры используют разные инструменты для формирования состава на следующий сезон, это не только семь раундов выбора игроков.

Команды с забитой платёжкой, вроде условных «Торонто» или «Тампы», планируют какие-то действия с крупными контрактами. Драфт – самое время для этого. Но с нынешним сценарием такой возможности нет, потому что не известно, будет сезон отменён или мы продолжим играть», – цитирует Уолша AP News.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига разослала клубам проект проведения драфта 2020 года. Ориентировочная дата – 5 июня. Как сообщалось ранее, церемония может пройти в формате видеоконференции. НХЛ внесла ряд предложений по известным затруднениям из-за проведения драфта до окончания сезона.