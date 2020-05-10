Хохряков: Лямся ладил с русскими, с легионерами. Он пожёстче, потребовательнее Цулыгина

Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков рассказал о жизни в режиме самоизоляции и прокомментировал назначение Томи Лямся на должность главного тренера уфимского клуба.
«Нахожусь в Казани в загородном доме у родителей. В городе находиться просто невозможно, нереально, так как трудно совсем без свежего воздуха. Поддерживаю форму, совершаю пробежки, делаю упражнения в зале. В общем, в физическом плане всё хорошо.
Конечно, слышал, что Томи Лямся назначен главным тренером нашей команды. Он в прошлом сезоне был помощником Цулыгина, у них образовался хороший тандем. В плей-офф Лямся поставил «Салавату» хорошее меньшинство, ему, кстати, помогал и Владимир Жарков, они советовались, обсуждали определённые нюансы. Лямся ладил и с русскими, и с легионерами. Он пожёстче, потребовательнее Цулыгина», — сказал Хохряков «Чемпионату».
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