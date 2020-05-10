Оскар Линдберг: я универсальный игрок — двусторонний центральный нападающий

Нападающий московского «Динамо» Оскар Линдберг рассказал о своём стиле игры.
«Я универсальный игрок — двусторонний центральный нападающий. Готов и в обороне играть, и впереди помогать партнёрам, создавать в атаке. В „Цуге“ много играл в большинстве, от чего отвык за годы в Северной Америке, так что добавил в этом компоненте», — сказал Линдберг в эфире клубного телевидения.
В минувшем сезоне Линдберг защищал цвета «Цуга». В регулярном чемпионате Швейцарии сезона-2019/2020 28-летний форвард принял участие в 46 матчах, записав на свой счёт 30 (14+16) очков при показателе полезности "+5" и 91 минуте штрафного времени. В восьми встречах Лиги чемпионов Линдберг забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач при показателе полезности "+6".
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