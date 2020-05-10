Валерий Буре — об НХЛ: совет Капризову и другим игрокам из России – поскорее выучите язык

Бывший игрок сборной России Валерий Буре поделился воспоминаниями о начале своей карьеры в Северной Америке.

«Я оказался в Америке в 17 лет. Мы с Павлом и отцом прилетели в Лос-Анджелес, я совершенно не знал английского. Павел подписал контракт с «Ванкувером», а мне было негде играть. Хорошо, что агент Павла позвонил своему другу, владельцу клуба «Спокан Чифс» из WHL, и сказал: «Слушайте, у меня есть русский хоккеист. Ему 17, и я не знаю, хорош ли он, но его брата взяли в НХЛ». Там подумали и предложили: «Отправляйте его к нам».

Я оказался в англоговорящей семье без знания языка. Тогда ещё не было компьютеров, мобильных телефонов, и звонить в Россию было дорого. Но я уже понимал, что, видимо, буду жить в Америке и стал учить язык.Русские, которые давно жили в Канаде, посоветовали мне побольше смотреть телевизор и слушать музыку. Я смотрел и ничего не понимал, но потом стал прислушиваться, цепляться за слова в сериалах и со временем выучил язык. Плюс в сериалах показывали красивых девушек, и я тратил время с двойной пользой – учил английский и смотрел на девчонок.

Совет Кириллу Капризову? Скажу ему и другим игрокам из России – поскорее выучите язык. Это совет №1. Так будет проще адаптироваться. И, само собой, это скорость. Нужно переходить на маленькие площадки, а там ценится взрывная скорость, умение быстро думать», – приводятся слова Буре в телеграме-канале «Эпицентр» со ссылкой на подкаст журналиста The Athletic Майкла Руссо.