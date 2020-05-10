Хоккеисты московского «Динамо» поучаствовали в благотворительной акции

Московское «Динамо» объявило о проведении благотворительной акции. 8 мая защитники столичного клуба Сергей Бойков и Андрей Миронов доставили наборы продуктов и медикаментов в благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза».
«Вокруг нас немало тех, кто нуждается в помощи. Особенно в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Наш особый долг — помогать окружающим. Хоккейный клуб «Динамо» Москва не остаётся в стороне и оказывает поддержку детским домам и благотворительным фондам», — говорится в сообщении клуба в «Твиттере».
Напомним, из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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