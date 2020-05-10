Майоров: Знарок обходится без любимчиков. Результат для него всегда на первом месте

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением о главном тренере столичного «Спартака» Олеге Знарке.

«Чем он так привлекает наших хоккеистов? Профессионализмом. С одной стороны, Знарок – очень требовательный тренер. А с другой, он хорошо умеет налаживать взаимоотношения с игроками. Олег Валерьевич дотошно и кропотливо делает свою работу. И от своей команды добивается того же.

Я вот в прошлом сезоне, в январе, ездил вместе со «Спартаком» на матчи в Сочи и Минск. И наблюдал, как же сильно Знарок переживал, когда в Сочи красно-белые уступили в дополнительное время. Вроде и проиграли только по буллитам, одно очко в гостевом матче все же взяли. Не провал. Но Олег Валерьевич был очень недоволен! И смог передать свои чувства команде.

Я видел, что игроки все понимали и переживали так же. При этом не было ни шума, ни крика, ни каких-то там оскорблений. Но каждый понимал, что претензии тренера справедливые, что не должен был «Спартак» проигрывать этот матч. Потом минчан разгромили 5:1.

Ещё я тогда увидел, что Знарок обходится без любимчиков. Для него на первом месте всегда результат. Поэтому он использует в конкретном матче тех, кто выглядит лучше на данный момент. И может принести больше реальной пользы. При этом не звучат обвинительные речи в чей-то адрес. На первом месте – целесообразность и умение дать хоккеистам реализовать на льду все свои лучшие качества. Вот за это игроки его, наверное, и ценят!» — приводит слова Майорова «Матч ТВ».