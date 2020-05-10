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Зарипов: постараемся, чтобы следующий сезон для «Ак Барса» стал чемпионским

Зарипов: постараемся, чтобы следующий сезон для «Ак Барса» стал чемпионским
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов оценил выступление казанского клуба в минувшем сезоне.

«Сейчас можно смело сказать, что мы были главными претендентами на чемпионство. Мы это чувствовали, старались, хотели. Но, к сожалению, так распорядилась природа: болячки всякие, и сезон не завершился. Тем не менее я думаю, что сейчас у многих началась подготовка к следующему сезону, а мы постараемся, чтобы для нас он стал чемпионским», — сказал Зарипов во время онлайн-встречи с болельщиками.

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «барсы» со счётом 4-0 обыграли «Нефтехимик».

Зарипов: я не выдвигал никаких безумных условий, прекрасно понимая обстановку в лиге
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