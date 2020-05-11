Андрей Кареев попрощался с «Салаватом Юлаевым»
Голкипер Андрей Кареев в своём аккаунте в «Инстаграме» попрощался с уфимским «Салаватом Юлаевым». Контракт игрока с клубом истёк 30 апреля.
«Хотелось бы попрощаться с Уфой и выразить благодарность партнёрам по команде, персоналу, крутым болельщикам и отдельный респект Фредрику Микко и Матиасу Сарвела, которые помогали мне развиваться!» – написал Кареев.
Кареев перебрался в Уфу в 2017 году после сезона, проведённого в новокузнецком «Металлурге» и «Нефтехимике». В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 25-летний вратарь провёл 18 матчей, отразив 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,30. В плей-офф он провёл два матча и отразил 92,9% бросков при надёжности 1,23.
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