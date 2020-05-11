Касатонов: хорошая программа развития хоккея и опыт Ларионова помогут молодёжной сборной

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов прокомментировал информацию о том, что новым наставником молодёжной сборной России может стать Игорь Ларионов.



«Хоккейного опыта и знаний Игорю не занимать. Он всегда пользовался огромным авторитетом, уважением со стороны не только своих партнёров, но и хоккеистов других стран, функционеров, руководителей клубов. Он сам решил попробовать себя в тренерском деле. Работа тренера довольно сложная, сам это понял, работая в клубах.



На прошлом молодёжном чемпионате мира у них с Валерием Брагиным получился очень хороший тандем. Конечно, достижения Брагина превзойти будет сложно, тем не менее хотелось бы Игорю пожелать успешной работы на столь серьёзной, ответственной должности. У нас хорошая программа развития хоккея, много перспективной молодёжи, ребятам опыт Игоря сильно поможет в их движении по хоккейной лестнице», — сказал Касатонов «Чемпионату».

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