ИИХФ поменяет местами сборные России и Канады в группах на ЧМ-2021
Международная федерация хоккея планирует поменять местами сборные России и Канады в группах на чемпионата мире 2021 года, информирует РИА «Новости». Это будет сделано для того, чтобы Россия проводила матчи группового этапа в Минске, а не в Риге.
Таким образом, хоккеисты сборной России сыграют в группе A с командами Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В группу B попали команды Канады, Финляндии, Швейцарии, США, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Турнир должен пройти с 7 по 23 мая.
22 марта было объявлено, что ЧМ-2020, который должен был пройти в швейцарских городах Цюрих и Лозанна, отменён из-за пандемии коронавируса. Швейцарская федерация хоккея решила не добиваться переноса.
ИИХФ не станет переносить ЧМ-2021 в Швейцарию. Турнир пройдёт в Беларуси и Латвии
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