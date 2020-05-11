Защитник «Динамо» Мн: Вудкрофт очень строгий, он никогда не молчит

Защитник минского «Динамо» Владислав Ерёменко поделился мнением о главном тренере команды Крэйге Вудкрофте.

«Разница в тренировочном процессе у «Динамо» и «Юности»? В «Динамо» всё интенсивнее, тренировки на высокой скорости. В начале сезона могли быть тренировки, где ты отдаёшь неточный пас, но к середине таких уже не было. Все понимали, что нужно делать. Если ты выходишь на тренировку и отдаёшь неточный пас, ты не готов к тренировке. Это профессиональный хоккей. Ты должен собраться и следующий пас уже отдать точно.

Вудкрофт? Выходишь на тренировку, вроде собран, а потом понимаешь: сейчас неточно отдашь – и он начнёт кричать. Появляется волнение, он кричит «давай, соберись!». Крэйг очень строгий, он никогда не молчит, всегда подскажет, где-то прикрикнет, чтобы взбодрить. Он всегда в любое время проводит беседы с молодыми. Постоянно рассказывает, где мы должны быть лучше, на чем должны быть сфокусированы. Он может собрать всех вместе и начать объяснять, что нужно делать. Крэйг хочет объяснить, что мы ещё молодые, у нас намного больше работы, чем у ребят постарше. Чтобы мы не расслаблялись», — приводит слова Ерёменко пресс-служба клуба.