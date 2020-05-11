Пакаринен: «Йокерит» — это отличный клуб с богатыми традициями

Нападающий Ииро Пакаринен прокомментировал подписание контракта с финским «Йокеритом». 28-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на три сезона.
«Я действительно рад возможности играть за «Йокерит». Это отличный клуб с богатыми традициями. Команда, несомненно, будет сильной и в следующем сезоне. Я с нетерпением жду нового сезона», – приводит слова форварда пресс-служба клуба в своём «твиттере».
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Пакаринен из-за травмы принял участие только в 22 матчах за «Барыс», записав на свой счёт 10 (4+6) баллов при показателе полезности "+2" и двух минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 17 минут и 55 секунд за матч. В пяти встречах Кубка Гагарина финский хоккеист забросил одну шайбу и заработал две минуты штрафа.
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