Робитайл: успех Ковальчука в «Монреале» удивил меня, но он играет не ради денег

Президент «Лос-Анджелес Кингз» Люк Робитайл прокомментировал неудачную игру нападающего Ильи Ковальчука за калифорнийскую команду. Напомним, что по ходу сезона-2019/2020 Ковальчук покинул «королей», а контракт с «Лос-Анджелесом» был расторгнут, после чего Илья перешёл в «Монреаль», а оттуда — в «Вашингтон Кэпиталз».



«Я бы соврал, если бы заявил, что не был удивлён успеху Ильи Ковальчука после ухода из «Лос-Анджелеса». Он хороший игрок, но в «Кингз» у него не сработало. В последние два года наши ветераны всё ещё пытались играть в тот хоккей, который принёс Кубок Стэнли в 2012 и 2014 годах. С Ильёй это не сработало. Он талантливый игрок, который всё ещё может забивать и «делать вещи». Что меня радует, так это то, что мы не ошиблись в нём как в игроке, но его стиль игры не подходит к нашему. Я часто наблюдал за игрой «Канадиенс», у которых много талантливых молодых хоккеистов, таких как Макс Доми. Они могут держать шайбу, они разыгрывают на синей линии.



А если вы посмотрите, как играем мы, то мы отправляем шайбу в угол чужой зоны, а потом идём в борьбу. Это была не та система, в которой Илья чувствовал себя комфортно. Я рад за него, он хороший парень, который никогда не жаловался и ничего плохого не говорил. Он всегда много работал, был отличным партнёром по команде. Я даже помню, что Марк Бержевен позвонил нашему генменеджеру Робу Блэйку, чтобы узнать о Ковальчуке больше, и мы ничего не смогли рассказать плохого. Он весёлый, целеустремлённый, потому что хочет победить и играет не ради денег», — приводит слова Робитайла RDS.

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