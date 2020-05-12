Шведский защитник Джонатан Пудас стал игроком «Йокерита»

Защитник Джонатан Пудас подписал контракт с финским «Йокеритом», сообщается на официальном сайте клуба из Хельсинки. 27-летний хоккеист поставил подпись под соглашением на два сезона.

В минувшем сезоне шведский защитник играл на родине за местный «Шеллефтео АИК». В 52 матчах регулярного чемпионата Джонатан забросил 13 шайб и сделал 23 результативные передачи при показателе полезности "+10" и 28 минутах штрафного времени. Также Пудас дебютировал за национальную команду на этапе Евротура.

Джонатан является двукратным серебряным призёром чемпионата Швеции (2017 и 2018). В 2018 году хоккеист стал лучшим снайпером чемпионата Швеции среди защитников, а также лучшим ассистентом плей-офф среди игроков обороны.