Шведский защитник Джонатан Пудас стал игроком «Йокерита»
Защитник Джонатан Пудас подписал контракт с финским «Йокеритом», сообщается на официальном сайте клуба из Хельсинки. 27-летний хоккеист поставил подпись под соглашением на два сезона.
В минувшем сезоне шведский защитник играл на родине за местный «Шеллефтео АИК». В 52 матчах регулярного чемпионата Джонатан забросил 13 шайб и сделал 23 результативные передачи при показателе полезности "+10" и 28 минутах штрафного времени. Также Пудас дебютировал за национальную команду на этапе Евротура.
Джонатан является двукратным серебряным призёром чемпионата Швеции (2017 и 2018). В 2018 году хоккеист стал лучшим снайпером чемпионата Швеции среди защитников, а также лучшим ассистентом плей-офф среди игроков обороны.
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